Crescimento do mercado de beleza atrai criminosos e produtos falsificados

O mercado de beleza no Brasil tem atraído criminosos, com aumentos nos casos de roubo e apreensão de produtos falsificados. Em uma operação no Rio de Janeiro , 20 toneladas de produtos falsificados foram apreendidas. No Aeroporto Internacional de São Paulo , uma carga de toxina botulínica de R$ 7 milhões foi roubada, mas 80% recuperada e um suspeito preso. A polícia recomenda verificar licenças e a origem dos produtos para evitar riscos à saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!