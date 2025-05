Criança de 3 anos cai da janela de prédio sem tela de proteção; ela passa bem

Uma criança de 3 anos caiu da janela do terceiro andar de um prédio no Distrito Federal. O acidente ocorreu quando a menina ficou sozinha após a avó descer para pegar outro neto que chegava da escola. A criança foi socorrida pelos bombeiros e as lesões sofridas foram consideradas leves. Não havia tela de proteção na janela.



