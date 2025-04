Criança de 5 anos é filmada embriagada em Goiás

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma menina de aproximadamente 5 anos com sinais de embriaguez em Três Ranchos, Goiás. Na gravação, adultos riem da situação e encorajam a criança a andar sozinha. Supostamente, a menina bebeu quase uma garrafa inteira de álcool encontrada em casa. Após a divulgação das imagens, o Conselho Tutelar notificou a polícia e o juizado da infância. A criança foi levada a um abrigo enquanto as autoridades investigam o caso.



