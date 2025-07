Criança de 7 anos cai do 6º andar de hotel no Colorado, nos EUA

Uma criança de 7 anos caiu da janela do 6º andar de um hotel que funcionava como abrigo para famílias de baixa renda no estado do Colorado. Segundo os bombeiros, a menina abriu uma janela para ver a vista e despencou até uma estrutura no 2º andar, sofrendo múltiplas fraturas. Ela foi levada a um hospital infantil e permanece internada. A organização responsável já havia alertado sobre falhas de segurança nas janelas, que deveriam estar permanentemente trancadas.



