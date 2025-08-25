Crimes por falsos entregadores alarmam São Paulo

Um idoso de 80 anos foi jogado no chão por um falso entregador durante um assalto em São Paulo , necessitando de cirurgia. Os crimes por criminosos disfarçados de entregadores estão crescendo. Em Osasco, um suspeito realizou cinco roubos em menos de um mês. Em um dos casos, um caminhoneiro foi baleado ao reagir. Outro roubo envolveu um policial aposentado que atirou no assaltante em defesa própria.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!