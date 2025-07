Criminoso morre e outro foge após assalto em Guarulhos, Grande SP

Um criminoso morreu e outro fugiu após uma troca de tiros com a Guarda Civil Metropolitana em Guarulhos, na Grande São Paulo. Antes do confronto, os assaltantes roubaram uma moto. Imagens mostram um dos ladrões carregando um capacete enquanto o outro já havia levado a moto. A Guarda Civil, que estava na região atendendo a uma ocorrência, localizou os criminosos. Um foi baleado e morreu, enquanto o outro permanece foragido. Nenhum agente se feriu.



