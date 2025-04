Criminosos armados rendem frentista e roubam caixa de posto de combustíveis em Osasco (SP)

Criminosos armados renderam frentistas e roubaram o caixa de um posto de combustíveis em Osasco (SP). A ação foi registrada por câmeras de segurança. Um dos ladrões desceu da moto armado e obrigou o frentista a abrir o cofre. Após pegar parte do dinheiro, os criminosos fugiram em alta velocidade. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. O valor do prejuízo não foi informado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!