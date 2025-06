Criminosos clonaram controle de portão para acessar casa de dono de construtora

O corpo do empresário Francisco Paulo Fellippo foi enterrado no interior de São Paulo . Ele foi morto durante um assalto em sua residência no Jardim Paulista. A quadrilha desativou as câmeras de vigilância e usou um controle clonado para acessar o imóvel, que tinha segurança particular. O crime durou oito minutos, durante os quais foram levadas joias, relógios e objetos de valor, e resultou na morte do empresário. A polícia investiga os quatro assaltantes e analisa um celular e o veículo usado na fuga.



