Criminosos enganam idoso e aplicam golpe do caixa eletrônico no interior de São Paulo

Um idoso de 84 anos foi vítima do golpe do caixa eletrônico em um banco no interior de São Paulo. Ele havia ido sacar dinheiro para pagar uma funcionária e, ao deixar o local, foi abordado por um homem dizendo que ele não tinha terminado a operação. O criminoso ofereceu ajuda e fez a vítima trocar de caixa algumas vezes. Enquanto isso, um segundo suspeito fazia saques na conta do idoso. Ele só percebeu o golpe após tirar o extrato bancário. A vítima teve um prejuízo de R$ 6 mil. Os criminosos ainda foram flagrados depois gastando o dinheiro roubado.



