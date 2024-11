Criminosos executam homem e deixam cinco vítimas de balas perdidas no Rio

Um artista plástico de 73 anos está internado após ser atingido por uma bala perdida na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Outras quatro pessoas também foram baleadas sem envolvimento com o tiroteio. O alvo dos disparos era Jonathan Silva Cardoso, de 31 anos, que estava parado na rua quando criminosos chegaram em uma caminhonete e começaram a atirar. Jonathan tentou fugir, mas foi atingido e não sobreviveu aos ferimentos.