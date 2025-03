Criminosos fortemente armados rendem vigias e invadem parque no Jardim Botânico do Rio

Criminosos fortemente armados invadiram o Parque Laje, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (1º). Câmeras de segurança capturaram seis homens armados com fuzis, pistolas e granadas. Eles renderam vigias e obrigaram um deles a abrir o portão principal. A direção do parque afirmou que os criminosos podem ter vindo da Floresta da Tijuca. A Polícia Civil analisa imagens para identificar os suspeitos, enquanto a polícia militar reforçou o patrulhamento da área.



