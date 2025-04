Criminosos incendeiam carros e promovem madrugada de terror em bairro de Salvador

Na madrugada deste sábado (26), moradores do subúrbio ferroviário de Salvador enfrentaram um ataque com mais de 50 criminosos armados. O incidente ocorreu na rua Voluntários da Pátria, no bairro Lobato. Os assaltantes incendiaram quatro veículos completamente e dois parcialmente. Um dos carros incendiados era descaracterizado da Polícia Civil. A Polícia Militar foi acionada após o Corpo de Bombeiros atender a ocorrência das chamas. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. As investigações contam com imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis.



