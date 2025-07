Criminosos roubam casal após acidente de trânsito em São Bernardo do Campo

Um casal foi roubado por criminosos armados após um pequeno acidente de trânsito em São Bernardo do Campo, ABC paulista. Os ladrões estavam em motos e agrediram o motorista ao exigir os celulares das vítimas. O incidente ocorreu quando o motorista não sinalizou a conversão à esquerda e colidiu com uma moto. Após trocar contatos para resolver os danos da batida, um dos motociclistas sacou uma arma e iniciou o assalto. Os criminosos fugiram após o roubo.



