Criminosos são presos em flagrante por venda de bilhetes ilegais no metrô de SP

Três homens foram presos em flagrante numa estação de metrô de São Paulo , acusados de vender passagens do transporte público pela metade do preço. Monitorados por três meses, o grupo atuava diariamente, lucrando cerca de R$ 30 mil mensais. As vendas ocorriam abertamente, desafiando avisos sobre os riscos da compra fora dos canais oficiais. Vender ou comprar créditos ilegais do transporte público é crime, podendo resultar no bloqueio das passagens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!