Criminosos usam morango do amor para aplicar golpes digitais

Criminosos estão utilizando o sucesso do morango do amor para aplicar golpes. Eles criam páginas falsas nas redes sociais usando imagens de docerias reais. Após receberem pagamentos via Pix, os produtos não são entregues. Uma vítima relatou que comprou três unidades por R$ 30, mas nunca recebeu o produto. Um advogado recomenda verificar a reputação das empresas antes de realizar compras online.



