Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostra resultado de implante de barba

Cristiano, da dupla com Zé Neto, apresentou aos fãs os resultados do implante de barba que realizou. O procedimento retirou folículos do couro cabeludo para serem implantados no rosto, causando um inchaço esperado, que deve se normalizar em até seis meses. Cristiano compartilhou que o implante era um sonho antigo e, apesar das críticas recebidas, acredita que em breve todos estarão acostumados com o novo visual.