Defesa Civil alerta para tempo seco em São Paulo

A massa de ar seco predomina na região, resultando em temperaturas que variam entre frio pela manhã e calor à tarde

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias. A massa de ar seco predomina na região, resultando em temperaturas que variam entre frio pela manhã e calor à tarde. O nível crítico da umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%, aumentando o risco de queimadas.

