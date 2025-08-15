Defesa Civil alerta para tempo seco em São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias. A massa de ar seco predomina na região, resultando em temperaturas que variam entre frio pela manhã e calor à tarde. O nível crítico da umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%, aumentando o risco de queimadas.



