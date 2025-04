Defesa Civil de SP emite alerta para temporais; temperaturas devem cair nos próximos dias

A cidade de São Paulo registrou forte chuva na última quinta (3) e continua com precipitações nesta sexta (4). A Defesa Civil emitiu um alerta e criou um gabinete para monitorar desastres no estado. O Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo telefone 193. A previsão indica que a mínima chegará a 15 graus no sábado (5), sinalizando uma queda de temperatura.



