Defesa Civil mantém equipes em alerta por 15 dias após temporal que atingiu a Grande São Paulo

As fortes chuvas causaram estragos em São Paulo e na região metropolitana. Em Santo André, o temporal atrasou o transporte e alagou ruas. Uma estação de trem foi inundada, interrompendo a circulação. Moradores receberam alertas para evacuação. Um caminhão tombou devido à inundação. Em Mauá, uma casa desabou sem feridos. A Defesa Civil anunciou que as equipes permanecerão em alerta até 15 de abril. Após o temporal, o sistema de transporte, que inclui trens e ônibus, foi parcialmente restabelecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!