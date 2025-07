Defesa de Bolsonaro espera decisão do STF sobre permissão para entrevistas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a entrevista dada por ele na última segunda-feira (21). Os advogados buscam esclarecimentos sobre quais ações o ex-presidente pode realizar sem descumprir as medidas cautelares impostas anteriormente. O ministro Alexandre de Moraes pode optar por tornar as regras mais claras, solicitar a opinião da Procuradoria- Geral da República ou até determinar a prisão preventiva de Bolsonaro.



