Defesa de Collor alega problemas de saúde e pede que ele vá para prisão domiciliar

O ex-presidente Fernando Collor de Mello está preso em Maceió, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na operação Lava Jato. Durante a audiência de custódia, ele afirmou que "estava no aeroporto, embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciais" quando foi detido. Após passar por exame no IML, Collor foi transferido para uma cela individual. A defesa deles busca prisão domiciliar devido a problemas de saúde, como doença de Parkinson e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes solicitou informações sobre as condições médicas do presídio. O STF formou maioria para manter a prisão, mas o novo julgamento no plenário físico ainda não foi marcado.



