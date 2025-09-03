Deputado do RJ é preso por suspeita de ligação com tráfico e armas

O deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, popularmente chamado TH Joias, foi preso nesta manhã de quarta (3). Ele enfrenta acusações graves relacionadas ao uso do seu mandato para facilitar atividades criminosas ligadas ao Comando Vermelho. A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou a denúncia que aponta o parlamentar como um elemento central na facilitação da compra e venda ilícita de drogas e armamentos.

As investigações revelaram que TH Joias desempenhava um papel crucial na intermediação desses negócios ilegais. Entre os itens negociados estavam fuzis e equipamentos antidrones destinados a dificultar operações policiais em áreas controladas pelo tráfico. Além dele, outras quatro pessoas foram denunciadas; entre elas estão um assessor parlamentar e a esposa de um líder da facção criminosa. Ambos foram nomeados para cargos na Assembleia Legislativa por indicação direta do deputado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!