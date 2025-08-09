Logo R7.com
Deputados podem enfrentar suspensão após ocuparem Mesa Diretora da Câmara

A mesa diretora da Câmara determinou o encaminhamento imediato das denúncias para apuração

Hugo Motta enviou para a Corregedoria o caso dos deputados que ocuparam a mesa da Câmara. As possíveis punições previstas no regimento vão desde afastamento do trabalho em comissões até a suspensão do mandato por seis meses. A mesa diretora da Câmara determinou o encaminhamento imediato das denúncias para apuração. O corregedor da Câmara, deputado Diego Coronel, vai analisar representações contra 14 deputados.

