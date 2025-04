Desabamento de teto em escola na Bahia deixa feridos

O teto de uma escola em Itaparica, na Bahia, desabou. 13 adultos e quatro crianças ficaram feridos. O caso mais grave foi de uma professora, levada ao hospital de helicóptero, mas que passa bem. Todas as vítimas foram retiradas por moradores da região antes da chegada dos bombeiros. A causa do desabamento será investigada.



