Desaparecimento de pai e filho americanos intriga polícia em SC

A polícia de Santa Catarina investiga o desaparecimento de Mark Alexander, 48 anos, e seu filho Duncan Edward, 13 anos. Moradores de Itajaí há seis anos, foram vistos pela última vez em 28 de agosto, após saírem para comer em um shopping local.

Os dois têm nacionalidade americana e eram naturais da Nicarágua. Uma amiga da família registrou o boletim de ocorrência que intensificou as buscas, contando com suporte do SOS Desaparecidos. No dia seguinte ao sumiço, celulares dos desaparecidos foram achados por um vigilante numa obra em Camboriú; estavam ligados mas bloqueados.