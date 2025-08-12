Desaparecimento de quatro homens no Paraná completa uma semana

Quatro homens desapareceram enquanto cobravam uma dívida de R$ 255 mil em Icaraíma, Paraná. Os desaparecidos são Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. A polícia investiga homicídio e os principais suspeitos são Antônio e seu filho Paulo Ricardo. Apesar das buscas com helicópteros e cães-farejadores, nenhuma pista concreta foi encontrada. Um homem próximo aos suspeitos foi preso com armas. A investigação continua, analisando câmeras de segurança e dados de celulares, enquanto outras prisões são consideradas.



