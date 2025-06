Descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial obriga 20 mil pessoas a evacuarem cidade da Alemanha

Cerca de 20 mil pessoas estão sendo evacuadas do centro da cidade de Colônia, na Alemanha. A área afetada inclui 58 hotéis, 9 escolas, assim como vários museus e escritórios. As autoridades alemãs descobriram três bombas não detonadas da época da Segunda Guerra Mundial. Duas dessas bombas pesam uma tonelada cada. A desativação das bombas está prevista para ocorrer ainda nesta quarta (4).



