Deslizamento de terra atinge vilarejo turístico na Índia

Um deslizamento de terra atingiu um vilarejo turístico no norte da Índia, próximo à fronteira com a China. O evento causou a destruição de prédios residenciais, hotéis e comércios. As autoridades informaram que o deslizamento ocorreu rapidamente, sem tempo para alertar os moradores e turistas. Equipes do exército indiano e bombeiros estão no local realizando operações de resgate. Estima-se que dezenas de pessoas estejam desaparecidas e há relatos de mortes confirmadas.



