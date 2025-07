Na região de Tirol, interior da Áustria, cerca de 100 pessoas foram resgatadas após deslizamentos de terra isolarem um vilarejo. As imagens mostram construções soterradas pela lama, com estradas e trilhas completamente intransitáveis. Não houve feridos nos incidentes.



