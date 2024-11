Detran alerta sobre golpe do cancelamento da CNH

Criminosos têm enviado mensagens para pessoas alertando sobre o cancelamento da carteira nacional de habilitação (CNH) para aplicar golpes. Para regularizar a situação, as potenciais vítimas são instruídas a realizar um pagamento via Pix. O golpe tem sido relatado por pessoas em 16 estados e no Distrito Federal. Especialistas alertam que o Detran não envia SMS nem e-mails sobre situações da CNH. Denúncias devem ser feitas aos canais apropriados.