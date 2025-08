Detran-SP registra mais de 11 mil infrações por embriaguez ao volante em 2025

Nos primeiros sete meses deste ano, o Detran de São Paulo flagrou mais de 11 mil infrações por embriaguez ao volante, o dobro do mesmo período no ano passado. João Tadeu Quirino foi preso após atropelar e matar Patrícia Correia de Mello em Cotia. Ele apresentava 1 miligrama de álcool no teste do bafômetro. Quirino já havia sido investigado por embriaguez. Recentemente, na capital, outro caso de embriaguez no trânsito foi registrado sem vítimas.



