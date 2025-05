Dia das Mães agita comércio em São Paulo e deve movimentar mais de R$ 37 bilhões

A movimentação no comércio popular do Bom Retiro, em São Paulo , está intensa com a proximidade do Dia das Mães. Segundo a Pesquisa Nacional de Tensão de Compras da Associação Comercial de São Paulo, quase 50% dos entrevistados pretendem presentear suas mães. Outra pesquisa, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, SPC Brasil e OfferWise, prevê que este Dia das Mães de 2025 deve movimentar mais de R$ 37 bilhões.



