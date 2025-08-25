Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança
O evento ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil
A Igreja Universal reuniu cerca de 100 mil profissionais da segurança pública e das forças armadas em comemoração ao Dia do Soldado. O evento ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, 1300 agentes participaram de um café da manhã especial. Em Salvador, 2600 profissionais receberam diplomas de heroísmo, enquanto em Belém e Belo Horizonte as homenagens também foram marcantes.
