Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança

A Igreja Universal reuniu cerca de 100 mil profissionais da segurança pública e das forças armadas em comemoração ao Dia do Soldado. O evento ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil. Em São Paulo , 1300 agentes participaram de um café da manhã especial. Em Salvador, 2600 profissionais receberam diplomas de heroísmo, enquanto em Belém e Belo Horizonte as homenagens também foram marcantes.



