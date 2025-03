Diarista tenta se aposentar e descobre que alguém estava recebendo benefício no lugar dela

Luciana Menezes, diarista de 50 anos, sofreu um AVC que a impossibilitou de trabalhar como antes. Buscando aposentadoria por invalidez, descobriu que outra pessoa já recebia em seu nome há três anos. O INSS confirmou o erro e orientou-a a procurar um advogado. Enquanto o caso não se resolve, Luciana depende do marido para as despesas. O INSS afirmou que o pedido de atualização cadastral está em andamento e ela pode acompanhá-lo pelos canais da instituição, como site, aplicativo ou telefone.



