Doc investigação volta à tela da RECORD e traz novas revelações sobre Caso Henry Borel

A segunda temporada do programa Doc Investigação estreia na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, às 22h45, na RECORD. O primeiro episódio abordará a morte do menino Henry em Rio de Janeiro .



A repórter Thaís Furlan entrevistou a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho, ambos presos e separados, aguardando julgamento por assassinato. Monique dará sua primeira entrevista dentro da prisão e relatará: "Estou aqui pela primeira vez para contar a nossa história, para eu contar a minha verdade". Ela descreve a noite da morte de Henry: "Eu encontrei o meu filho, meu pequeno Henry, com as mãos e os pés gelados". Jairinho, ex-vereador no Rio de Janeiro, também deu entrevista exclusiva.



Leniel Borel, o pai de Henry, afirma que o comportamento de Jairinho no hospital foi suspeito. O episódio é o primeiro de sete inéditos.



