Documentário do PlayPlus mostra trabalho de crianças e jovens em comunidades ribeirinhas na Amazônia

O documentário "À Margem: Infância Perdida na Amazônia", disponível no PlayPlus, retrata o trabalho de crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos em comunidades ribeirinhas do Rio Negro. A repórter Camila Busnello encontrou jovens envolvidos na fabricação artesanal de espetos de churrasco. O trabalho ocorre antes e depois da escola e prejudica o desenvolvimento escolar. Os ribeirinhos afirmam que essa atividade é uma das poucas formas de sustento nas áreas isoladas.



