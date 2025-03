Donald Trump anuncia envio de ajuda ao Mianmar após terremoto

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que vai enviar ajuda ao Mianmar. Trump descreveu o terremoto na Ásia como algo terrível. É a primeira grande tragédia natural desde que voltou ao comando do país. O presidente afirmou que os funcionários do governo já entraram em contato com a junta militar do Mianmar para viabilizar o auxílio. No entanto, Trump não deixou claro qual tipo de ajuda será enviada ao país asiático. Além dos Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, China e a Rússia já enviaram ajuda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!