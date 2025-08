'Dreamgirls', um dos maiores sucessos da Broadway, ganha montagem brasileira em SP

O musical 'Dreamgirls' estreou no Brasil e está em cartaz em São Paulo. A produção aborda a trajetória de três cantoras afro-americanas na década de 1960 nos Estados Unidos. Samantha Schmütz, Letícia Soares, Laura Castro e Tony Garrido integram o elenco principal e dão um show no palco. Após um intenso período de seis semanas de ensaios, o espetáculo, que celebra a era de ouro da música soul, está em cartaz de quinta-feira a domingo.



