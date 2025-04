'Driblando a Fome' reúne personalidades do futebol em Salvador (BA)

Neste sábado (5), o evento Driblando a Fome ocorre no estádio de Pituaçu em Salvador (BA), onde uma partida solidária reúne personalidades do futebol brasileiro. O objetivo é arrecadar 190 toneladas de alimentos para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Promovido pela União Social, programa da Igreja Universal, o evento também inclui apresentações musicais e danças. Espera-se um público de 40 mil pessoas, que podem realizar doações no local ou em unidades da igreja na cidade.



