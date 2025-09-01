Drones criam espetáculo visual inovador na China
Show de drones encanta público com imagens e interação inédita
Centenas de drones iluminaram o céu da China em um show tecnológico que surpreendeu o público. As aeronaves se moveram em sincronia para formar imagens gigantescas e detalhadas. Entre as figuras mais aplaudidas estavam um gato observando um inseto voar e um cachorro prestes a alcançar uma bolinha. Além disso, símbolos como livros, estrelas e caminhos luminosos foram exibidos para transmitir votos de sorte e esperança aos estudantes presentes.
Pela primeira vez na história desse tipo de espetáculo, o público teve a oportunidade de interagir diretamente com o show ao votar nos elementos que desejavam ver durante a apresentação.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas