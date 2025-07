Dupla é presa ao tentar pular muro de condomínio de São Paulo com objetos roubados

Moradores do Morumbi, em São Paulo , relataram uma invasão a um apartamento em um condomínio. A polícia foi acionada e dois criminosos foram presos ao tentarem fugir pulando o muro do condomínio. Joias, eletrônicos e dólares foram recuperados. Os assaltantes invadiram o imóvel de uma idosa que não estava presente. A síndica alertou a moradora sobre o furto enquanto funcionários chamaram as autoridades. As circunstâncias da invasão estão sendo investigadas pela polícia e pela equipe de segurança local.



