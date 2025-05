Dupla precisa de apenas 40 segundos para roubar moto na Grande São Paulo

Dois homens foram gravados roubando uma moto com toda a tranquilidade do mundo em Carapicuíba (SP). As imagens mostram o momento em que uma moto é furtada em frente a um condomínio de prédios. Dois homens chegam em outra motocicleta e estacionam ao lado do veículo, que seria furtado. O garupa desce e sobe na outra moto, começando destravar o sistema que liga o veículo. O comparsa dá cobertura. Logo depois, o homem liga a moto e a dupla foge. A moto foi levada em menos de 40 segundos.