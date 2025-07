Edu Guedes é diagnosticado com câncer de pâncreas e passa por cirurgia

O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia que durou 6 horas. Ele vai ficar em observação pelos próximos 7 dias. Em uma mensagem divulgada, Edu Guedes afirmou que isso não é um fim, mas um recomeço. Pelas redes sociais, Ana Hickmann expressou apoio, agradecendo ao público e afirmando que ambos logo viverão uma vida saudável novamente.



