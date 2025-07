Elefanta argentina é transferida para santuário na Chapada dos Guimarães (MT)

A elefanta Quênia, a última em cativeiro na Argentina, está sendo transferida para um santuário na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, Brasil, após mais de 40 anos no zoológico. A viagem, escoltada pela Polícia Rodoviária Federal devido às dimensões do veículo, foi planejada desde 2017, com treinos comportamentais e avaliações veterinárias. Técnicos e veterinários acompanham a elefanta durante o trajeto de cerca de 2500 km para garantir seu bem-estar.



