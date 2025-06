Elizabete Arrabaça é suspeita de envenenar filha e nora

Elizabete Arrabaça, 67 anos, é investigada pelas mortes de sua filha, Natália Garnica, e da nora, Larissa Rodrigues, no interior de São Paulo . Laudos de exumação indicaram a presença de chumbinho nos corpos. Inicialmente tratada como morte natural, a investigação de Natália começou após a prisão de Elizabete, que já era suspeita pela morte de Larissa. Elizabete afirma que desconhecia o envenenamento e sugere que a filha pudesse ter acesso ao veneno. O médico Luiz Garnica, irmão de Natália e marido de Larissa, também está preso temporariamente, enquanto a polícia investiga seu possível envolvimento e a origem do veneno.



