Em confissão, Maicol nega ter cortado o cabelo de Vitória e diz que agiu sozinho

A RECORD teve acesso a gravações do interrogatório noturno de Maicol Sales dos Santos, que confessou o assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, sem a presença de seus advogados. Nos vídeos, ele responde a perguntas sobre o corpo da vítima e nega ter cortado o cabelo dela. Após sua confissão, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos. A defesa contesta a legalidade do interrogatório, e alega que ele sofreu psicológica. O corpo de Vitória foi encontrado sete dias após seu desaparecimento em Cajamar. A família dela solicita a reconstituição do crime devido à suspeita de que Maicol não agiu sozinho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!