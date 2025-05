Em entrevista a Luiza Possi, Helô Pinheiro fala sobre família, carreira e maturidade

A cantora Luiza Possi recebeu a apresentadora e empresária Helô Pinheiro em seu podcast. No bate-papo, Helô contou como se tornou a icônica ‘Garota de Ipanema’ e fez uma reflexão profunda sobre família, carreira e maturidade. Confira um trecho da entrevista, que está disponível na íntegra no YouTube, por meio do ACELERE, uma parceria entre a plataforma de vídeos e o Grupo RECORD.



