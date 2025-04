Em luta contra câncer, Preta Gil é transferida para São Paulo em UTI aérea

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo, com o auxílio de uma UTI aérea. Ela viajou acompanhada da irmã e de uma amiga, a transferência foi recomendada pelos médicos que tratam seu câncer no intestino desde o início. Preta agora se prepara para ir aos Estados Unidos para novos tipos de tratamento.



