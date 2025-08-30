Empresário e a mulher delegada são indiciados pela morte de gari em Belo Horizonte

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi indiciado em Belo Horizonte pelo assassinato do gari Laudemir de Souza. A pena para os crimes atribuídos a ele pode chegar a 35 anos de prisão. Após as investigações da polícia, Renê enfrenta acusações de homicídio duplamente qualificado, além de ameaça e porte ilegal de arma.

A conclusão das autoridades se baseia em evidências coletadas no local do crime, imagens capturadas por câmeras de segurança e dados extraídos dos celulares tanto do suspeito quanto da vítima. Além disso, mensagens trocadas entre Renê e sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino, indicam que ela estava ciente do uso frequente da arma particular dela pelo marido. Renê também teria realizado pesquisas em seu celular sobre as consequências do crime que cometeu.

Ana Paula Balbino, delegada afastada temporariamente devido a questões médicas e esposa do acusado, também foi indiciada após o acesso parcial às suas mensagens telefônicas pela polícia. No entanto, algumas dessas mensagens foram apagadas antes que pudessem ser totalmente analisadas pelas autoridades.

O advogado responsável pela defesa de Renê optou por não comentar o caso no momento. Enquanto isso, o inquérito referente à conduta profissional da delegada Ana Paula ainda está sob análise pela corregedoria da Polícia Civil.

