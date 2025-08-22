Empresário morre de embolia pulmonar; trombose pode ter sido desenvolvida no avião

Um empresário morreu após complicações decorrentes de uma embolia pulmonar. Ele retornou recentemente de uma viagem ao Chile e apresentou dor na panturrilha. Após desmaiar durante uma partida de futebol, foi diagnosticado com trombose na perna e coágulo migrando para o pulmão. De acordo com a esposa da vítima, os sintomas evoluíram para mal-estar e cansaço antes do diagnóstico final. A condição é associada a voos longos e pode ser prevenida com movimentação frequente durante as viagens aéreas. Sintomas como dor ou inchaço nas pernas devem levar à consulta médica.



